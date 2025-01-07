В МИД Китая высказались о вступлении Индонезии в БРИКС

МИД КНР: вступление Индонезии в БРИКС позитивно повлияет на страны объединения

Вступление Индонезии в БРИКС соответствует общей тенденции подъема государств глобального Юга и внесет позитивный вклад в развитие стран — членов объединения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД Китая.

Китайская сторона «направила теплые поздравления» Индонезии в связи с тем, что страна «стала полноправным членом БРИКС».

«Это внесет позитивный вклад в развитие механизма БРИКС. Принятие новых членов в семью БРИКС соответствует исторической тенденции подъема глобального Юга», — отметило китайское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что Индонезия является «крупной развивающейся страной и важной силой глобального Юга». Подчеркивается, что государство «полностью разделяет дух» объединения, активно взаимодействует с участниками его расширенного формата «БРИКС плюс».

В МИД Китая добавили, что БРИКС является «важной платформой для укрепления солидарности и продвижения сотрудничества между странами глобального Юга, важной силой, способствующей изменению системы глобального управления».

Пекин выразил готовность укреплять партнерство с Джакартой и другими членами БРИКС, а также помогать интенсивному развитию объединения.

6 января правительство Бразилии, которая с 1 января стала председателем в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена.

Ранее Таиланд принял приглашение в БРИКС.