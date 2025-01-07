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Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой из-за претензий к Маску

Председатель парламента Грузии Папуашвили иронично высказался о Франции и ФРГ
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parliament.ge

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с иронией прокомментировал претензии Франции и Германии к Илону Маску, который открыто критикует лидеров этих стран и занимает определенные политические позиции. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Как это так, Париж и Берлин говорят о вмешательстве в выборы в других странах? Это просто иронично – жалобы властей Франции и Германии на заявления Маска и их обвинения в его адрес в вмешательстве в выборы», – отметил Папуашвили в понедельник.

Он также добавил, что это особенно иронично, учитывая, что представители ЕС, такие как Натали Луазо и Михаэль Рот, позволяют себе высказываться об интервенции в выборы других стран, несмотря на их поддержку радикальной оппозиции в Грузии, которая не признает свое поражение на парламентских выборах 26 октября при поддержке внешних сил.

Председатель парламента выразил надежду, что «многие в конечном итоге осознают, что таким грубым и незаконным вмешательством в выборы в Грузии они подрывают основы демократии и суверенитета, на которых сами основываются».

6 января президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах.

Ранее Маск призвал освободить Британию от тирании.

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