В Тбилиси началась очередная антиправительственная акция

Очередная антиправительственная акция началась в столице Грузии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в связи с демонстрацией в Тбилиси было приостановлено движение автомобилей на центральном проспекте Руставели.

Ожидается, что со временем к митингу присоединятся участники рождественского шествия из разных церквей города. Они уже выдвинулись в сторону проспекта Руставели, говорится в материале.

При этом рождественскую ночь протестующие граждане собираются провести в соборе Кашуети, расположенном напротив здания грузинского парламента. Люди соберутся в церкви в полночь.

31 декабря участники антиправительственных акций в Тбилиси отметили Новый год на проспекте Руставели, где был организован большой праздничный стол. К мероприятию присоединилась и бывший президент страны Саломе Зурабишвили.

Протесты в Грузии начались после того, как 28 ноября премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении государства в Европейский союз (ЕС). Власти «заморозили» соответствующий процесс до 2028 года.

Ранее шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу.