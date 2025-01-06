Собчак оценила «уровень дипломатии» Зеленского

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал блогеру из США Лексу Фридману. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она напомнила, что украинский лидер раньше неоднократно приезжал и работал в России, играл в КВН, снимался в российских фильмах. При этом, заметила она, политик не уважает «ни руководителя РФ, ни ее народ».

Также Собчак отметила «уровень дипломатии» первого лица Украины, который нецензурно выражается, комментируя дела на международной арене. «Это тоже показатель», — добавила она.

Интервью, о котором идет речь, продолжалось почти три часа. Зеленский говорил преимущественно на украинском языке, хотя Фридман, который свободно говорит по-русски, хотел, чтобы разговор велся именно на нем. В определенный момент Зеленский употребил мат. Позднее советник руководителя офиса президента Сергей Лещенко, комментируя нецензурную брань Зеленского, отметил, что украинский лидер может использовать в интервью лексику, которую считает нужной, поскольку это не речь в Совете Безопасности ООН.

Ранее Зеленский оскорбил Путина.