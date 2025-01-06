Еврокомиссия отменила встречу по газу

Европейская комиссия отменила переговоры по транзиту газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию правительства Словакии.

«С учетом того, что украинская сторона не будет участвовать на завтрашних переговорах, Европейская комиссия приняла решение встречу отменить», — говорится в сообщении.

Главной темой встречи должна была стать остановка Украиной транзита газа в Словакию. Отмечается, что Еврокомиссия подбирает другую дату, когда бы встреча могла состояться.

В начале января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава требует восстановления транзита российского газа через Украину, в ином случае потери республике должны быть компенсированы. По его словам, в результате прекращения транзита из государственного бюджета выпало почти €500 млн.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.