Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представителя посольства РФ вызвали в МИД Молдавии

В МИД Молдавии вызвали представителя посольства России на фоне заявлений о ПМР
close
Depositphotos

Представителя посольства РФ вызвали в МИД Молдавии после заявлений об энергокризисе в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства республики.

«Министерство иностранных дел решительно отвергает опасную дезинформацию, распространяемую Посольством Российской Федерации в Республике Молдова, которое пытается снять с себя ответственность за кризис, который создала сама Москва», — говорится в публикации.

В МИД добавили, что Молдавия категорически осуждает заявления, якобы призванные замаскировать истинную причину энергетического кризиса в приднестровском регионе. В министерстве призвали российскую дипмиссию прекратить действия, которые «наносят ущерб двусторонним отношениям и обостряют ситуацию в регионе». Именно в связи с этим МИД распорядился вызвать представителя посольства Российской Федерации.

До этого посольство России в Молдавии заявило, что энергетический кризис в Приднестровье произошел из-за Украины, которая отказала в транзите газа из РФ. В нем также отмечается, что посольство с тревогой следит за стремительно ухудшающейся ситуацией в регионе.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе встревожились из-за быстрого расхода газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами