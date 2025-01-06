В МИД Молдавии вызвали представителя посольства России на фоне заявлений о ПМР

Представителя посольства РФ вызвали в МИД Молдавии после заявлений об энергокризисе в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства республики.

«Министерство иностранных дел решительно отвергает опасную дезинформацию, распространяемую Посольством Российской Федерации в Республике Молдова, которое пытается снять с себя ответственность за кризис, который создала сама Москва», — говорится в публикации.

В МИД добавили, что Молдавия категорически осуждает заявления, якобы призванные замаскировать истинную причину энергетического кризиса в приднестровском регионе. В министерстве призвали российскую дипмиссию прекратить действия, которые «наносят ущерб двусторонним отношениям и обостряют ситуацию в регионе». Именно в связи с этим МИД распорядился вызвать представителя посольства Российской Федерации.

До этого посольство России в Молдавии заявило, что энергетический кризис в Приднестровье произошел из-за Украины, которая отказала в транзите газа из РФ. В нем также отмечается, что посольство с тревогой следит за стремительно ухудшающейся ситуацией в регионе.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе встревожились из-за быстрого расхода газа.