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В Совфеде раскрыли, от чего зависит будущее Европы

Пушков указал на необратимость укрепления правоконсервативных партий в Европе
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предрек укрепление позиций правоконсервативных партий в Европе, от которых будет зависеть будущее континента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, вслед за Австрийской партией свободы (АПС) в ФРГ набирает очки «Альтернатива для Германии». Кроме того, указал сенатор, партия Найджела Фараджа Reform UK может победить на предстоящих выборах в Великобритании.

Пушков подчеркнул, что для правоконсервативных партий проблема будет в том, чтобы изменить политику, а не только «конфигурацию власти».

«В этом суть: избиратели ждут от правых серьезных изменений в положении дел с мигрантами, в отношениях с Брюсселем, с ценами на газ и электроэнергию, а также во внешней политике. Сумеют ли правые, даже придя к власти, изменить главные, фундаментальные векторы европейской либеральной политики? От этого зависит и будущее их партий, и будущее их стран, и будущее Европы», — написал парламентарий.

До этого Пушков писал, что заявления европейских либералов о росте популярности правых сил являются признанием провала их политики. По словам сенатора, политика либералов потерпела провал в экономике, энергетике, а также в социальной и миграционной сферах. Он подчеркнул, что именно такой исход событий привел к росту популярности правоконсервативных движений.

Ранее в Германии призвали Европу «не выставлять себя глупее, чем есть на самом деле».

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