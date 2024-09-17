В покушении на Трампа увидели божественное вмешательство

Конгрессвумен Элиз Стефаник заявила, что за кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом присматривает Бог. Так она прокомментировала второе покушение на республиканца, после которого он не пострадал.

Она также призвала американцев объединиться вокруг Трампа на предстоящих выборах, чтобы защитить страну и вернуть мир во всем мире.

До этого сам Дональд Трамп выражал надежду, что Бог верит в его способность исправить Штаты, приведя страну в порядок. После первого покушения он также заявлял, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку». По словам Трампа, подтвердит его божественное предназначение = победа на выборах.

Накануне в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее стало известно главное опасение Европы из-за выборов в США.