В США раскритиковали решение Байдена наградить Сороса и Клинтон

Решение уходящего президента США Джо Байдена присудить одну из высших гражданских наград страны, медаль Свободы, миллиардеру и основателю фонда «Открытого общества» Джорджу Соросу и экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон является насмешкой над наградой и попыткой «разозлить как можно больше американцев». Об этом пишет обозреватель Fox News Джо Конча.

По мнению автора, если под конец своего президентства Байден решил разозлить как можно больше американцев, то он «определенно превзойдет» все «сомнительные ожидания».

«Доказательством является решение Байдена (или того, кто управляет Белым домом в эти последние дни) наградить президентской медалью Свободы отрицателя выборов Хиллари Клинтон и Джорджа Сороса, который на протяжении многих лет как частное лицо нанес Соединенным Штатам больше вреда, чем, возможно, кто-либо другой в стране», — говорится в тексте.

Как пишет автор, Байден уходит как самый непопулярный глава государства за последние десятилетия, и на своем пути он обесценивает «некогда особые награды» до такой степени, «что они становятся такими же бесполезными, как и само его слово».

До этого уходящий президент Соединенных Штатов вручил медали свободы Джорджу Соросу, и политику Хиллари Клинтон, и еще 16 людям.

Президентская медаль Свободы является высшей гражданской наградой США. Она вручается лицам, которые внесли «образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие важные социальные, государственные или частные начинания».

Ранее Маск высмеял присуждение медали Свободы Соросу.