В Госдуме рассказали, как Россия ответит на агрессию НАТО

Депутат ГД Бабаков: на агрессию НАТО нужно отвечать развитием российского ОПК

Североатлантический альянс наращивает свои военные возможности, в связи с чем России нужно укреплять оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«Мы живем в период, когда НАТО демонстрирует агрессивное наращивание своих военных возможностей, открыто обозначив Россию как долгосрочную угрозу безопасности своих стран-участниц», — подчеркнул он.

Бабаков напомнил, что НАТО разрабатывает и принимает региональные планы обороны, укрепляет вооруженные силы стран у границ России, продолжает проводить военные учения, а также улучшать условия военной логистики для быстрой переброски оружия и техники.

По словам аналитика, в этой связи ключевой задачей России становится укрепление обороноспособности государства через развитие отечественного ОПК.

Бабаков подчеркнул, что России необходимо и дальше развивать ОПК, инвестируя в отрасль и создавая специальные программы поддержки отечественных предприятий.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной.

Общий курс альянса представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, считает Грушко.

Ранее в Финляндии заявили, что страна должна быть готова к долгосрочным войнам.