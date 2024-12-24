Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как Россия ответит на агрессию НАТО

Депутат ГД Бабаков: на агрессию НАТО нужно отвечать развитием российского ОПК
close
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Североатлантический альянс наращивает свои военные возможности, в связи с чем России нужно укреплять оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«Мы живем в период, когда НАТО демонстрирует агрессивное наращивание своих военных возможностей, открыто обозначив Россию как долгосрочную угрозу безопасности своих стран-участниц», — подчеркнул он.

Бабаков напомнил, что НАТО разрабатывает и принимает региональные планы обороны, укрепляет вооруженные силы стран у границ России, продолжает проводить военные учения, а также улучшать условия военной логистики для быстрой переброски оружия и техники.

По словам аналитика, в этой связи ключевой задачей России становится укрепление обороноспособности государства через развитие отечественного ОПК.

Бабаков подчеркнул, что России необходимо и дальше развивать ОПК, инвестируя в отрасль и создавая специальные программы поддержки отечественных предприятий.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной.

Общий курс альянса представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, считает Грушко.

Ранее в Финляндии заявили, что страна должна быть готова к долгосрочным войнам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами