Аналитик Шрайвер: НАТО демилитаризуют на 10 лет в случае войны с Россией

В случае конфликта НАТО с Россией и Китаем Североатлантический альянс будет демилитаризован на десять лет. Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В обыкновенном конфликте против Китая и России НАТО израсходует весь свой боевой запас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц. Тогда НАТО было бы фактически демилитаризовано на десять лет», — отметил он.

В декабре заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявлял, что Североатлантический альянс наращивает свои военные возможности, в связи с чем России нужно укреплять оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Бабаков напомнил, что НАТО разрабатывает и принимает региональные планы обороны, укрепляет вооруженные силы стран у границ России, продолжает проводить военные учения, а также улучшать условия военной логистики для быстрой переброски оружия и техники.

Ранее в Финляндии заявили, что страна должна быть готова к долгосрочным войнам.