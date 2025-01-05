Стало известно, как Байден загнал США в долговую яму

РИА Новости: Байден за время президентства загнал страну в долговую яму

Администрация президента США Джо Байдена загнала страну и простых американцев в долговую яму. Об этом говорится в материале РИА Новости.

«При Байдене госдолг продолжил безостановочный рост и на данный момент составляет почти 36,2 триллиона долларов, значительно превышая размер экономики», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается со ссылкой на данные американского министерства финансов, что США в 2024 году впервые в своей истории заплатили свыше 1 триллиона долларов одних только процентов по государственному долгу.

Кроме того, обычные американцы в течение последних лет, говорится в сообщении, загоняли себя в долговые ямы.

К моменту прихода избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом на свой первый срок в 2017 году общие долги жителей Соединенных Штатов составляли около $12,5 трлн. При этом только за время работы его первой администрации долги американцев возросли на $2 трлн до около $14,5 трлн.

Трамп до этого заявлял, что повышение потолка государственного долга Соединенных Штатов палатой представителей во главе с бывшим спикером-республиканцем Кевином Маккарти — это одно из глупейших политических решений за последние годы.

Ранее Маск заявил, что США могут обанкротиться из-за госдолга.