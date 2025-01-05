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Блинкен встретился с главой МИД Египта

Блинкен обсудил с главой МИД Египта ситуацию в секторе Газа и в Сирии
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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с министром иностранных дел Египта Бадромом Абдель Аты обсудил возможность урегулирования в секторе Газа и положение дел в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что дипломаты обсудили усилия по достижению прекращения огня в Газе, которые позволили бы освободить заложников, увеличить гуманитарную помощь, а также положить конец конфликту.

Также Блинкен заявил о поддержке США мирного политического перехода к репрезентативному и подотчетному правительству в Сирии.

Накануне в пресс-службе Госдепа заявили, что государственный секретарь США Энтони Блинкен с 4 по 9 января посетит Южную Корею, Японию и Францию.

В Японии Блинкен рассмотрит с высокопоставленными чиновниками прогресс отношений Вашингтона и Токио за последние годы. Также госсекретарь планирует подтвердить важность контактов стран для решения двусторонних, региональных и глобальных проблем.

Ранее в США заявили о лицемерии Байдена и Блинкена на мировой арене.

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