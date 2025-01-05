В Греции считают, что смогут прожить без российского газа

Греция сможет обойтись без поставок российского газа. Об этом заявил генеральный директор греческой компании Gastrade Костис Сифнеос в эфире телеканала ERTNews.

«Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа», — заявил Сифнеос.

Он подчеркнул, что страна обладает высокой надежностью поставок. По мнению директора Gastrade, спрос на газ на греческом рынке составляет около шести миллиардов кубометров. Возможности импорта без российского газа почти вдвое превышают потребности, которые могут быть у страны, заключил Сифнеос.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что контракта на транзит российского газа в ЕС через украинскую территорию «не будет уже, все ясно». Украинский президент Владимир Зеленский не допустил даже опции транзита российского газа с участием третьих стран, так как «это то же самое, что передавать деньги России».

Цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предрекли распад НАТО через два года после решения Украины о газе.