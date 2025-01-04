Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц отреагировал на поддержку «Альтернативы для Германии» со стороны Маска

Шольц выразил обеспокоенность поддержкой «АдГ» со стороны Маска
close
Reuters

Поддержка, которую американский бизнесмен Илон Маск оказывает ультраправой партии «Альтернатива для Германии», вызывает беспокойство, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, слова которого передает РИА Новости.

В интервью изданию «Штерн» он отметил, что не обращает внимания на критику своей работы со стороны Маска.

«Меня больше волнуют не столько его оскорбления, сколько поддержка такой партии, как «Альтернатива для Германии». Частично ее программа включает в себя ультраправый экстремизм. Она выступает за сближение с Россией и стремится ослабить трансатлантические отношения», — сказал канцлер.

31 декабря Маск оскорбил Шольца, назвав его «болваном» и «дерьмом». Также бизнесмен поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

Кроме того, Маск назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном». Таким образом он оценил слова активистки Наоми Зайбт. Та осудила выступление Штайнмайера против внешнего влияния на немецкие выборы.

Ранее Шольц назвал Маска троллем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами