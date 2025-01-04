Шольц отреагировал на поддержку «Альтернативы для Германии» со стороны Маска

Поддержка, которую американский бизнесмен Илон Маск оказывает ультраправой партии «Альтернатива для Германии», вызывает беспокойство, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, слова которого передает РИА Новости.

В интервью изданию «Штерн» он отметил, что не обращает внимания на критику своей работы со стороны Маска.

«Меня больше волнуют не столько его оскорбления, сколько поддержка такой партии, как «Альтернатива для Германии». Частично ее программа включает в себя ультраправый экстремизм. Она выступает за сближение с Россией и стремится ослабить трансатлантические отношения», — сказал канцлер.

31 декабря Маск оскорбил Шольца, назвав его «болваном» и «дерьмом». Также бизнесмен поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

Кроме того, Маск назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном». Таким образом он оценил слова активистки Наоми Зайбт. Та осудила выступление Штайнмайера против внешнего влияния на немецкие выборы.

Ранее Шольц назвал Маска троллем.