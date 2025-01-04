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Украинская журналистка обратилась с призывом к Маску

Журналистка Панченко: Маск должен призвать к проведению выборов на Украине
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналистка Диана Панченко заявила в социальной сети X, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск должен поспособствовать проведению выборов на Украине.

Так она отреагировала на новость о том, что бизнесмен обратился к Великобритании с призывом назначить новые парламентские выборы на фоне провальных для правящих лейбористов результатов последних опросов.

«Пусть Маск потребует провести выборы на Украине», — написала журналистка.

В декабре депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Россию, США и Белоруссию решить дальнейшую судьбу Украины. По его словам, Украина является «слабым» государством, которое потеряло свою субъектность и суверенитет. Дмитрук отметил, что эти три страны должны «решить» за Украину, «выгнать» оттуда ее президента Владимира Зеленского и выдвинуть кандидатов на его замену.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее сообщалось, что Запад готовит для Зеленского «золотое изгнание» в Великобританию.

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