WSJ: шеф Пентагона жалеет, что США при Байдене не увеличили оборонный бюджет

Шеф Пентагона Ллойд Остин перед своим уходом больше всего сожалеет о том, что США при президенте Джо Байдене так и не смогли увеличить оборонный бюджет. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на предполагаемую речь, которую Остин произнесет перед подчиненными.

«Хорошо, вы знаете, о чем я больше всего сожалею — о неспособности нашей администрации увеличить оборонный бюджет», — приводит газета слова Остина, которые он, предположительно, скажет на встрече с подчиненными.

Как говорится в стенограмме, по мнению Остина, в разворачивающемся глобальном противостоянии «США проявляют медлительность».

До этого сообщалось, что Остин перед уходом действующей администрации президента США Джо Байдена намерен собрать своих помощников в кафетерии оборонного ведомства Соединенных Штатов для «прощальной беседы» по Украине.

Среди прочего Остин, как предполагается, может сказать, что продолжение украинского конфликта идет на руку США. При этом «результат, при котором Россия полностью разгромлена в своей попытке подчинить Украину, не входит в наши планы», говорится в представленной изданием стенограмме.

Ранее в России рассказали, что может стать основой для переговоров по Украине.