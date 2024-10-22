Новое правительство Австрии сформирует действующий канцлер Нехаммер

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил сформировать правительство действующему канцлеру страны Карлу Нехаммеру. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дер Беллена, он дал такое поручение Нехаммеру, «Австрийская народная партия» которого заняла второе место на выборах в сентябре, так как лидер «Австрийской партии свободы Гербер Кикль не нашел коалиционного партнера, который привел бы его к посту канцлера.

Кикль подтвердил президенту, что правительство, в составе которого будет АПС, может быть создано лишь в том случае, если он займет пост канцлера. Другие лидеры партий заявили, что они это не хотят, рассказал дер Беллен.

По его словам, партии, не желающие сотрудничества с АПС, объяснили это тем, что у АПС не хватает «проевропейской позиции».

Выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии состоялись 29 сентября. По их итогам должно быть сформировано новое правительство.

Согласно последним подсчетам голосов, АПС набрала на выборах 28,8% голосов, «Австрийская народная партия» Нехаммера — 26,3%.

Ранее массовые протесты прошли в столице Австрии после парламентских выборов.