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Назарбаев допустил скорую ядерную катастрофу

Экс-президент Казахстана Назарбаев: мир близок к ядерной катастрофе как никогда

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Пресс-служба Н.Назарбаева

В данный момент мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Слова бывшего лидера страны приводит его пресс-служба.

«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно», — сказал Назарбаев на заседании «Астана клуба».

Бывший лидер Казахстана также напомнил, что в 2019 году он предлагал создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.

Назарбаев также рассказывал, что многие люди в правительстве Казахстана негативно отнеслись к его решению выбрать в качестве своего преемника Касыма-Жомарта Токаева.

Некоторые противники этого перехода сами хотели занять пост лидера страны, уверен бывший глава республики.

Ранее стало известно, что Назарбаев подарил Путину экземпляр своих мемуаров.

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