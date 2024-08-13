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Трамп назвал возможную причину выхода Байдена из президентской гонки

Трамп связал выход Байдена из президентской гонки с переворотом

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах в результате переворота. Такое мнение высказал бывший глава государства и кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, трансляция шла на странице последнего в X.

Трамп назвал решение Байдена не участвовать в выборах «переворотом президента США». По мнению политика, действующего главу государства заставили принять такое решение.

«Они сказали: «Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это по-жесткому», — высказал свое предположение Трамп.

Экс-президент США считает, что отказаться от выборов Байдена заставила Демократическая партия. По его мнению, вице-президент Камала Харрис, которая будет участвовать в президентской гонке от демократов, «так же плоха, как Байден».

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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Выборы в США — 2024
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