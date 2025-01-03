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Президент Казахстана пожаловался на парламентскую систему в бывших странах СССР

Токаев: парламентская система постсоветского пространства плохо себя проявила
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Павел Бедняков/РИА Новости

Парламентская система управления государством показала себя не с лучшей стороны в бывших странах СССР, об этом свидетельствуют последние события в Грузии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили» (Родной язык).

При этом политик отметил, что такая система имеет право на существование. По мнению Токаева, президентская форма правления в настоящий момент и в ближайшем будущем наиболее оптимальна для Казахстана.

Токаев заявил, что выбор системы госвласти является ответственным решением, которое должно приниматься не в кулуарах, а только путем всенародного референдума. Своей концепцией он назвал: «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство». По его словам, для полного воплощения в жизнь этой концепции Казахстану еще предстоит проделать серьезную работу.

Президент добавил, что все конституционные нововведения, реформирование парламента, выборы глав сел, районов и городов, упор на верховенство закона — все это является надежной гарантией против политического застоя.

Ранее Токаев заявил, что Россию невозможно победить.

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