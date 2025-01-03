Заявление советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаила Подоляка о недопустимости переговоров для Киева и необходимости для России «заплатить цену» отражают нацистское мышление властей Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Киевским военным преступникам, таким как Подоляк, свойственно нацистское мышление, потому они везде будут пропагандировать… разрушение вместо мира и созидания», — подчеркнул он.

По мнению Шеремета, гарантии Запада в любом их виде не смогут помешать России достичь своих целей на Украине и привести Киев к полной капитуляции.

2 января Подоляк заявил, что разговоров об окончании конфликта с РФ быть не может, потому что Москва еще не «заплатила достаточно высокую цену». По его мнению, все может закончиться только победой украинской стороны с предоставлением гарантий безопасности с участием США.

Ранее в Словакии заявили, что готовы предоставить площадку для переговоров по Украине.