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AP узнало о сожалении Джимми Картера о бойкоте московской Олимпиады

AP: экс-президент США Картер сожалел о бойкоте Олимпиады в Москве в 1980 году
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Library of Congress/Reuters

Бывший президент США Джимми Картер сожалел о бойкоте Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Об этом сообщает Associated Press (AP).

4 января 1979 года Картер, который тогда возглавлял Соединенные Штаты, выступил с инициативой бойкота Олимпиады. Его поддержали Великобритания и Канада.

13 февраля открывалась зимняя Олимпиада-80 в Лейк-Плэсиде, США. Несмотря на заявления западных политиков, СССР все же отправил своих спортсменов на эти игры, вероятно, рассчитывая, что Запад не будет настаивать на бойкоте московской олимпиады.

12 апреля 1980 года в штаб-квартире НОК США в Колорадо-Спрингс было принято решение, что американские спортсмены не будут участвовать в летней Олимпиаде.

По данным агентства, это решение лишило сотни спортсменов шанса проявить себя на Олимпиаде, который выпадает один раз в жизни.

«Картер протянул мне руку для рукопожатия и спросил, а что бы я мог получить в Москве? Тогда я сказал: «Я бы выиграл два золота и серебро»», — рассказывал пловец Джесси Вассалло.

Картера не стало 29 декабря, ему было 100 лет.

Ранее Байден анонсировал масштабное прощание с Картером.

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