Глава МИД Японии заявил, что в 2025 году необходимо добиться мира любой ценой

В 2025 году необходимо добиться мира и завершения мировых конфликтов любой ценой. Об этом в эфире телеканала NHK заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.

«Этот год должен стать годом успокоения, стабилизации и восстановления мира любой ценой», — заявил Ивая.

Он отметил, что 2024 год стал годом потрясений и продолжения вооруженных конфликтов на Украине и в секторе Газа Палестинской автономии.

До этого российский посол в Бельгии Александр Токовинин заявил, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО.

По словам российского дипломата, ему неизвестно о том, что вопросы мирного разрешения конфликта Москвы и Киева официально обсуждаются членами Североатлантического альянса, зато продолжается активное обсуждение новых объемов военных поставок со стороны стран НАТО для украинских Вооруженных сил.

Ранее Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО.