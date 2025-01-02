Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Японии призвал к миру в 2025 году

Глава МИД Японии заявил, что в 2025 году необходимо добиться мира любой ценой
close
Eugene Hoshiko/AP

В 2025 году необходимо добиться мира и завершения мировых конфликтов любой ценой. Об этом в эфире телеканала NHK заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.

«Этот год должен стать годом успокоения, стабилизации и восстановления мира любой ценой», — заявил Ивая.

Он отметил, что 2024 год стал годом потрясений и продолжения вооруженных конфликтов на Украине и в секторе Газа Палестинской автономии.

До этого российский посол в Бельгии Александр Токовинин заявил, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО.

По словам российского дипломата, ему неизвестно о том, что вопросы мирного разрешения конфликта Москвы и Киева официально обсуждаются членами Североатлантического альянса, зато продолжается активное обсуждение новых объемов военных поставок со стороны стран НАТО для украинских Вооруженных сил.

Ранее Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами