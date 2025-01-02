В Германии раскритиковали высказывания Илона Маска в адрес немецких политиков

В партии Шольца заявили, что Илон Маск пересек границы допустимого

Заявления американского бизнесмена Илона Маска в адрес политиков ФРГ, в том числе канцлера Олафа Шольца, могут серьезно обострить отношения США и Германии. Об этом заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в интервью Der Spiegel.

По мнению Мютцениха, Маск пересек границы допустимого между дружественными государствами, его высказывания против немецких политиков направлены против всех граждан Германии.

31 декабря американский миллиардер назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном». Таким образом он оценил слова активистки Наоми Зайбт. Та осудила выступление Штайнмайера против внешнего влияния на немецкие выборы.

Незадолго до этого Маск оскорбил Шольца, назвав его «болваном» и «дерьмом». Также бизнесмен поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

Шольц в новогоднем обращении к немецкому народу ответил Маску, не упомянув его имени, что граждане Германии решают, что будет происходить в их стране, а не «владельцы социальных сетей».

Мютцених призвал правительство Германии разъяснить, имели ли место неуважительные заявления, клевета и вмешательство в избирательную кампанию от имени нового правительства США.

Илон Маск будет работать в администрации Трампа, он возглавит новый департамент эффективности правительства США.

Ранее Маска обвинили в игре на ослабление Европы.