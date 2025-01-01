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Европу призвали наладить контакты с Россией ради Украины

BZ: Европе нужно наладить контакты с РФ для урегулирования конфликта на Украине
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Global Look Press

В Германии призвали Европу возобновить коммуникацию с российской стороной ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По данным издания, представители европейских держав должны перейти с поддержки воюющей стороны к вопросу мирного урегулирования. По мнению автора статьи, взаимодействие Европы с российской стороной станет решающим фактором в данном вопросе.

Отмечается, что выйти на взаимодействие с РФ должна Германия, поскольку она имеет общие интересы в экономике. Для этого в ФРГ должны появиться политики, которые будут готовы идти против общественной повестки и вместо взаимодействия с Вашингтоном обратить внимание на формирование мира между Россией и Украиной, добавили в издании.

До этого стало известно, что Турция выразила неизменную поддержку дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Ранее Эрдоган представил ЕС свое видение перемирия на Украине.

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