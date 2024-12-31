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Welt рассказала о варианте для Зеленского на переговорах

Welt: Украина крайне ослаблена, ей придется пойти на переговоры в 2025 году
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина в данный момент сильно ослаблена в военном отношении, ей придется пойти на переговоры в следующем году, на которых единственным вариантом являются территориальные уступки. Об этом сообщила газета Die Welt.

«Уровень морального духа в войсках падает, число дезертиров растет. Для президента Украины Зеленского остается только один вариант, который может иметь для Германии существенные последствия», — говорится в публикации.

Издание напомнило о словах украинского лидера, заявлявшего, что Украина не отдаст того, что ей принадлежит.

«Украина стоит на пороге года, в который ей грозит именно этот сценарий», — отметил обозреватель.

По его мнению, «для Украины со сменой власти в Соединенных Штатах в конце января начинается новая глава.

«Трамп будет настаивать на том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и были готовы к компромиссам. Зеленский может быть вынужден поступиться территорией Украины», — резюмировал автор.

До этого Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что пока не готов дать ответ на вопрос, должна ли Украина уступить России территории.

Ранее в России назвали наиболее вероятный сценарий завершения СВО.

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