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Санду призвала экономить энергию из-за неопределенности с поставками газа из РФ

Санду призвала жителей Молдавии экономить электроэнергию на фоне кризиса
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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду призывает граждан экономить электроэнергию и газ в условиях кризиса, связанного с предстоящим прекращением транзита газа из РФ через Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее словам, правительство делает все возможное, чтобы обеспечить страну электроэнергией и газом.

«Небольшие изменения в наших повседневных привычках могут иметь большое влияние - они помогают нам экономить энергию и сокращать расходы. Вместе мы достойно переживем эту зиму», — приводит слова Санду ее пресс-служба.

С 1 января 2025 года истекает действие соглашения о транзите российского газа в страны — члены Европейского союза через территорию Украины. В том числе договор затрагивает и Молдавию, которая рискует столкнуться с большими проблемами в случае прекращения поставок топлива из РФ.

Согласно сообщению пресс-бюро СВР, президент Молдавии приказала завести уголовные дела в отношении правительства Приднестровья «за сепаратизм», а рядовых жителей непризнанной республики — подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона. Как утверждает Санду, если Россия не найдет способ доставить газ в Молдавию, «то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье».

Ранее в СВР заявили о подготовке захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

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