В команде Трампа попросили кандидатов на высшие посты не писать в соцсети без согласования

NYP: в команде Трампа попросили политиков не писать в соцсети без согласования

Будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа, Сьюзи Уайлс, обратилась к кандидатам на высокие должности в администрации с просьбой не публиковать ничего в социальных сетях без согласия советника президента по юридическим вопросам в Белом доме до утверждения их кандидатур в сенате. Сообщение Уайлс опубликовало издание New York Post.

«Хотя это указание уже ранее было озвучено, я напоминаю, что ни один член новой администрации или переходного периода не будет выступать от имени Соединенных Штатов или избранного президента. Все предполагаемые кандидаты должны воздерживаться от публикаций в социальных сетях без предварительного одобрения нового советника президента по юридическим вопросам», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, кандидаты Трампа уже следуют этому указанию, не публикуя сообщения со своих публичных аккаунтов, что подтверждает, что указания руководства приняты к сведению.

После недавней победы на выборах Трамп с беспрецедентной скоростью объявляет о назначениях в свою команду, отдавая предпочтение своим союзникам и успешным бизнесменам. Некоторые из обозначенных кандидатов вызывают обеспокоенность у общественности и экспертов из-за отсутствия дипломатического опыта.

Ранее сообщалось, что Илон Маск с ноября живет в поместье Трампа.