Маск с ноября живет в поместье Трампа

NYT: Маск с ноября живет в одном из коттеджей в поместье Трампа во Флориде

Американский предприниматель Илон Маск с ноября 2024 года стал постоянным жильцом одного из коттеджей в поместье избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, Маск, являющийся близким соратником Трампа, начал там жить сразу после победы республиканца на выборах. Это позволяет ему свободно общаться с Трампом и участвовать в обедах с ним.

Издание утверждает, что Маск пожертвовал около 250 миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа и присутствует на переговорах с зарубежными лидерами.

Коттедж, где живет Маск, ранее использовался для размещения друзей Трампа, однако информация о стоимости аренды остается неизвестной; обычно цена составляет около $2000 в сутки. После инаугурации Трампа Маск может утратить возможность так часто общаться с ним и оказывать значительное влияние.

28 декабря Трамп опубликовал личное сообщение Илону Маску на своей платформе Truth Social. В публикации он пригласил Маска на новогоднюю вечеринку в свое имение Мар-а-Лаго, которое назвал «центром Вселенной». Трамп отметил, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс также захотел приехать на праздник.

Ранее в Германии призвали «поставить на место» Маска из-за вмешательства в выборы.