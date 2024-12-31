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В Британии призвали Трампа помешать Украине вступить в НАТО

RS: спецпосланник Трампа Келлог обязан помешать вступлению Украины в НАТО
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Yves Herman/Reuters

Будущий спецпосланник избранного главы Белого дома Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен сделать все необходимое для того, чтобы помешать Украине вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для американского журнала Responsible Statecraft (RS).

«Роль Келлога заключается в том, чтобы провести твердую линию Соединенных Штатов и избавиться от этой идеи, несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы», — сказал эксперт.

По его мнению, вопрос вступления Украины в Евросоюз также несет много проблем. Прауд отметил, что Европейский союз не может позволить себе расширяться в связи с нестабильной политической обстановкой внутри ЕС. Дипломат подчеркнул, что вступление Украины может усилить нестабильность в Евросоюзе и даже поспособствовать его развалу.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что на Западе понимают, что Россия никогда не позволит принять Украину в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский предложил вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта.

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