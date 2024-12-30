Политолог оценил шансы Трампа купить Гренландию

У избранного президента Соединенных Штатов практически нет шансов купить Гренландию у Дании, полагает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Об этом он заявил в беседе с Lenta.ru.

«На мой взгляд, шансы Трампа взять и купить Гренландию практически равны нулю, тем более что во время первого своего срока он говорил примерно о такой же сделке. Я считаю, что это стандартные популистские высказывания», — сказал эксперт.

Топорнин напомнил, что Трампу придется вести переговоры о покупке Гренландии с датскими властями, которые уже заявили, что не рассматривают возможность продажи острова.

23 декабря Трамп заявил, что Гренландия, входящая в состав Дании, должна стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Ранее желание Трампа купить Гренландию объяснили борьбой против Китая и России.