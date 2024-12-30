Миланович лидирует на выборах президента Хорватии

Действующий президент Хорватии Миланович лидирует на выборах с 49,09%

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует в первом туре выборов с 49,09% по данным со 100% участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную избирательную комиссию страны.

Отмечается, что кандидат от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Драган Приморац получил 19,35% голосов избирателей и прошел во второй тур, который состоится 12 января 2025 года.

В публикации подчеркивается, что явка на выборах составила 46,03%.

До этого сообщалось, что Миланович и Приморац вышли во второй тур выборов.

29 декабря в Хорватии прошел первый тур президентских выборов. По данным Государственной избирательной комиссии, явка составила 45,99%. На пост главы республики претендовали Миланович, Приморац, представитель партии «Мост» Миро Буль, независимый кандидат Томислав Йонич, лидер левой фракции «Можемо!» Ивана Кекин, вице-председатель партии DOMiNO Бранка Лозо, независимые кандидаты Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело.

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