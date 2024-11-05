Премьер Хорватии назвал президента страны «пуделем Путина» из-за позиции по Украине

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал президента Зорана Милановича «пуделем Путина», поскольку тот отказался одобрить участие Хорватии в инициативе Североатлантического альянса по содействию Украине в сфере безопасности и обучения (NSATU). Об этом сообщает РИА Новости.

Критика в адрес президента прозвучала на заседании Сабора (парламента) после того, как Биро Буль, оппозиционный депутат и мэр города Синь, напомнил главе правительства о необходимости определить дату голосования по вопросу участия хорватских военных в NSATU.

Пленкович отметил, что в настоящее время парламент следит за репетицией тех, кто не хочет, чтобы члены НАТО и Евросоюза оказывали помощь Украине. Он назвал это «тяжелым промахом в поиске алиби» за ошибочный политический выбор, который останется на совести оппозиции.

«Они становятся, как и Миланович, пуделями Путина, они теперь еще и пудели Путина и Милановича», — сказал Пленкович.

По его словам, такая ситуация вредит хорватской демократии.

До этого Пленкович обвинил Милановича в работе на Россию. По словам премьера, президент Хорватии, вероятно, является единственным европейским лидером, который с 2022 года не встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Пленкович отметил, что Миланович ничего не сделал для Украины, поскольку действует лишь «в интересах России».

Ранее Зеленский поблагодарил премьера Хорватии за новый пакет военной помощи.