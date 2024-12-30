Депутат Туманович захотел ограничить въезд в Польшу для солдат ВСУ после СВО

Польский депутат Витольд Туманович предложил запретить въезд на территорию республики украинским военным после завершения конфликта, поскольку они будут представлять угрозу и могут организовывать собственные преступные группировки. Его слова передает Do Rzeczy.

По его словам, в отношении конфликта Москвы и Киева есть два принципиальных вопроса. Во-первых, ни один военный республики не должен оказаться на территории Украины, во-вторых, необходимо обеспечить, чтобы в Польшу после завершения боевых действий не попадали воевавшие солдаты ВСУ.

По мнению депутата, люди, прошедшие конфликт, будут представлять потенциальную угрозу, если их пустят в Польшу.

«Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они склонны заниматься организованной преступностью, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу», — подчеркнул Туманович.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на сегодняшний день Варшава исключает возможность отправки солдат на Украину, однако готова рассмотреть этот вариант в будущем.

Ранее в Польше прохожие потребовали от украинской телеведущей покинуть страну.