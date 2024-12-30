В Британии высказались о восстановлении Украины

У европейских партнеров Украины, которые будут заниматься восстановлением Украины вместо США, не хватит на это ни ресурсов, ни финансов. Об этом в своей статье для британского журнала The New Statesman написал журналист Вольфганг Мюнхау.

Он считает, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен финансировать восстановление Украины. По мнению автора, Трамп также не собирается отправлять американские войска в зону боевых действий.

«Это оставит европейцев ответственными за задачу, к которой они в финансовом, военном и политическом плане не готовы», — заявил Мюнхау.

Он усомнился, что страны Европы пойдут на такой шаг.

Также журналист отметил, что стратегия Запада в отношении украинского государства явно не работает. По словам Мюнхау, он понял это очень рано, когда Европейский союз и США согласовали пакет антироссийских санкций, «полный дыр, — разработанный не для того, чтобы нанести максимальный ущерб РФ, а чтобы избежать боли» для Запада.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что для восстановления страны необходимо от $10 до $30 млрд инвестиций ежегодно на протяжении следующих десяти лет.

Ранее Трамп заявил, что на восстановление городов Украины понадобится 100 лет.