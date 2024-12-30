«Центр Картера» подтвердил смерть 39-го президента США

Неправительственная некоммерческая организация «Центр Картера» подтвердила смерть 39-го президента США Джимми Картера. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Наш основатель, экс-президент США Джимми Картер ушел сегодня из жизни в городе Плейнс (штат Джорджия)», — говорится в сообщении.

«Центр Картера» был основан в 1982 году Джимми Картером вскоре после его поражения на президентских выборах в США в 1980 году.

Незадолго до этого газета The Washington Post писала, что Картер умер в возрасте 100 лет. Официальная причина смерти пока не раскрывалась.

Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года. Также он был самым долгоживущим президентом в истории США. В 2015 году в мозгу и печени экс-президента появились злокачественные опухоли — политик прошел курс лечения. С февраля 2023 года Картер находился в хосписе. 1 октября 2024 года ему исполнилось 100 лет.

Ранее новость о смерти экс-президента США Джимми Картера оказалась фейком.