Венгерский политолог заявил, что Зеленский не умеет себя вести

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не умеет себя вести. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х в ответ на критику украинского лидера в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Твоя самая большая проблема — это то, что ты не умеешь себя вести», — написал Кошкович.

Накануне Зеленский обвинил Фицо в попытке открыть энергетический фронт против Украины из-за спора по транзиту российского газа.

Фицо сообаил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 миллиардов в 2025-2026 годах и приведет к росту цен на топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику. По словам политика, Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит вариант принятия ответных мер против Украины, в том числе возможность прекращения энергопоставок Киеву.

После этого Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву. По мнению украинского лидера, премьер втягивает Словакию в «попытки России причинить боль украинцам».

Ранее в Польше заявили, что Фицо угрожает Украине.