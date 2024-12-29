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Венгерский политолог заявил, что Зеленский не умеет себя вести

Политолог Кошкович предложил Зеленскому поучиться хорошим манерам
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Omar Havana/AP/Alina Smutko/Reuters

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не умеет себя вести. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х в ответ на критику украинского лидера в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Твоя самая большая проблема — это то, что ты не умеешь себя вести», — написал Кошкович.

Накануне Зеленский обвинил Фицо в попытке открыть энергетический фронт против Украины из-за спора по транзиту российского газа.

Фицо сообаил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 миллиардов в 2025-2026 годах и приведет к росту цен на топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику. По словам политика, Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит вариант принятия ответных мер против Украины, в том числе возможность прекращения энергопоставок Киеву.

После этого Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву. По мнению украинского лидера, премьер втягивает Словакию в «попытки России причинить боль украинцам».

Ранее в Польше заявили, что Фицо угрожает Украине.

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