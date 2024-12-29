Подполковник США призвал Вашингтон понять, что деньги уже не помогут Украине победить

Администрации президента США Джо Байдена пора понять, что деньги уже не помогут Украине победить. Об этом заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Еще один миллиард долларов, который Вашингтон направит Киеву, не изменит ситуацию, «когда речь идет о нехватке людей, а не о машинах или о деньгах».
Дэвис признался, что непонимание западными политиками истинных проблем Украины и их попытка купить ее победу огромными денежными вливаниями — это «одна из самых мучительных и тяжелых вещей», с которыми он сталкивался за время освещения украинского конфликта.
По его словам, во главе США должны стоять самые умные люди, однако те, кто сейчас находятся в Белом доме, «не могут понять элементарного».
28 декабря агентство AP со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму $1,25 млрд до ухода действующего главы государства, который покинет свой пост в январе. Новый пакет включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.
Ранее украинская журналистка потребовала узнать, куда уходит помощь США для Украины.