Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполковник США призвал Вашингтон понять, что деньги уже не помогут Украине победить

Подполковник Дэвис: США не могут понять, что Украине уже не поможешь деньгами
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Администрации президента США Джо Байдена пора понять, что деньги уже не помогут Украине победить. Об этом заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Еще один миллиард долларов, который Вашингтон направит Киеву, не изменит ситуацию, «когда речь идет о нехватке людей, а не о машинах или о деньгах».

Дэвис признался, что непонимание западными политиками истинных проблем Украины и их попытка купить ее победу огромными денежными вливаниями — это «одна из самых мучительных и тяжелых вещей», с которыми он сталкивался за время освещения украинского конфликта.

По его словам, во главе США должны стоять самые умные люди, однако те, кто сейчас находятся в Белом доме, «не могут понять элементарного».

28 декабря агентство AP со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму $1,25 млрд до ухода действующего главы государства, который покинет свой пост в январе. Новый пакет включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.

Ранее украинская журналистка потребовала узнать, куда уходит помощь США для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами