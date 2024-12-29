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Стало известно о крупной тактической ошибке ВСУ

Le Temps: вторжение в Курскую область оказалось тактической ошибкой ВСУ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские командование совершило тактическую ошибку, приняв решение о вторжении на территорию Курской области в августе. Об этом пишет французская газета Le Temps.

«(Генштаб ВСУ. – Прим. ред.) совершил ошибку, вообразив, что вынудит русских оставить незащищенным линию фронта на востоке», — пишет газета (цитата по ТАСС).

Издание со ссылкой на неназванного подполковника ВСУ пишет, что Киев фактически снял с позиций на фронте опытные войска, чтобы отправить их в Курскую область.

29 декабря в пресс-службе минобороны России отмечали, что за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 45,2 тыс. солдат, 262 танка, а также более 200 машин пехоты и бронетранспортеры.

Ранее боец ВСУ прочитал листовку и сдался в плен в Курской области.

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