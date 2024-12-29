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Лукашенко оценил призывы к гражданам США покинуть Белоруссию

Лукашенко: Минск не переживает из-за рекомендации американцам покинуть страну
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Белорусское руководство не беспокоится из-за действий государственного департамента США, который рекомендовал американским гражданам покинуть республику. Об этом в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы не переживаем, у нас американцев практически нет», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас граждане США составляют всего 0,2% от всего населения Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что власти республики никого не держат на территории страны против их воли.

«Хотят, пусть находятся у нас, нет — значит нет», — добавил президент.

Также он рассказал, что Вашингтон уже год просит Минск увеличить штат в посольстве. Речь идет об увеличении числа сотрудников дипломатического представительства до 100 человек, уточнил Лукашенко.

23 декабря государственный департамент США призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, немедленно покинуть республику. Кроме того, американцам рекомендовали отказаться от поездок в Белоруссию в будущем.

Ранее Лукашенко своим указом одобрил проект договора о гарантиях безопасности между Минском и Москвой.

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