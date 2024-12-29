Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе

Володин: минимальный размер оплаты труда с января вырастет до 22 440 рублей

С января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 440 рублей, а также будет возобновлена индексация пенсионных выплат продолжающим работать пенсионерам. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Какие законы вступают в силу в январе. С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 22 440 рублей», — подчеркнул он.

По словам Володина, благодаря этой мере увеличится зарплата 4,2 млн работников бюджетной сферы, а также повысится ряд соцпособий и пенсий.

Вместе с тем, отметил спикер Госдумы, будет возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам. Нужные для реализации такой меры денежные средства в бюджете найдены, добавил Володин.

С января 2025 года также начнут свое действие меры по усовершенствованию миграционного законодательства. Речь идет, среди прочего, о борьбе с фиктивными браками мигрантов и сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России, сообщил спикер государственного органа.

Кроме того, ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, добавил Володин.

До этого Володин сообщал, что в 2024 году Госдума сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей, которые вернутся в государственный бюджет.

Ранее в Госдуме объяснили, кто из россиян получит пенсию и субсидии в декабре.