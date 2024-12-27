Володин рассказал, сколько средств в 2024 году сэкономила Госдума

Володин сообщил, что Госдума сэкономила почти ₽1,4 млрд в 2024 году

В 2024 году Госдума сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей, которые вернутся в государственный бюджет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого передает ТАСС.

«Государственная дума сэкономила в 2024 году 1 миллиард 372 миллиона рублей, что составляет 13,7% от общего бюджета Госдумы. Эти средства будут направлены обратно в бюджет», — отметил он в интервью журналистам.

Володин пояснил, что основная экономия была достигнута за счет конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг, она составила 787 миллионов рублей. Также 305 миллионов рублей удалось сэкономить из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата.

«Депутаты берут отпуск без сохранения зарплаты, когда находятся в отсутствии», — подчеркнул председатель Госдумы.

По его словам, сокращение расходов депутатов в регионах позволило сэкономить 165 миллионов рублей, а экономия на командировочных расходах составила 3 миллиона. В качестве примера он привел более частую покупку авиабилетов в эконом-классе вместо бизнес-класса.

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