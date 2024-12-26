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Раскрыты цели Трампа, угрожающего присоединить Канаду к США

Политолог Блохин: угрозами Канаде Трамп намекает на новую экономическую политику
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Christian Hartmann/Reuters

Угрозами присоединить Канаду к США новоизбранный президент Дональд Трамп намекает на пересмотр экономических отношений. Он стремится добиться наиболее выгодной позиции для дальнейших переговоров, поэтому серьезно воспринимать такие заявления не нужно, заявил в беседе с НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Важно учитывать два основных факта: во-первых, Трамп не вступил официально в должность президента США, а во-вторых, он всегда любил привлекать к себе внимание журналистов, считает Блохин. Слова политика он назвал «классикой» переговоров Штатов не только с Канадой, но и с Мексикой, Гренландией и Панамой.

«Стратегия Трампа – взвинчивать ситуацию максимально, просить невыполнимого, а потом сесть за стол переговоров, — убежден эксперт. — Конечно, это создает предпосылки для более выгодной переговорной позиции».

Все это означает, что на самом деле никто не собирается воевать с Канадой, а наблюдаемое – это лишь попытки подготовиться к обсуждению экономической составляющей, добавил политолог. Он подчеркнул, что сегодня Оттава итак зависит от США, а Трамп намерен сделать экономическую политику еще более выгодной.

Напомним, Трамп до этого заявил, что вступление Канады в США в качестве 51-го штата будет выгодно жителям, так как приведет к значительной экономии на налогах и обороне. По его словам, «никто не может ответить», почему американцы субсидируют соседнюю страну более чем на $100 млрд ежегодно, а многие канадцы при этом хотят присоединиться к Штатам. Он также называл Канаду «великим штатом», а премьер-министра Джастина Трюдо — губернатором.

Ранее сын Трампа опубликовал мем о «покупке» Канады, Гренландии и Панамского канала на Amazon.

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