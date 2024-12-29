В США испугались ядерных планов Пентагона

Продолжающийся в США процесс обновления ядерной триады становится почвой для гонки вооружений с Россией и Китаем. Об этом пишет Институт ответственного государственного управления Куинси в США в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Каждый новый образец ядерного оружия, построенный в США, побуждает Россию и Китай наращивать собственный арсенал», - говорится в сообщении института.

Отмечается, что соответствующие шаги со стороны Соединенных Штатов не способствуют безопасности страны.

В конце ноября сообщалось, что Соединенные Штаты ведут активный процесс обновления своей ядерной триады, включающей в себя средства доставки ядерного оружия.

В докладе «Росконгресса» говорилось, что уже в 2027 году ВС Штатов примут на вооружение бомбардировщик пятого поколения B-21 Raider.

Согласно документу, в распоряжение американской армии поступят порядка 100 таких самолетов. Они смогут нести новую ракету повышенной дальности AGM-181 Long Range Stand Off Weapon (LRSO), а также авиабомбы B61-12 и B61-13.

Ожидается, что к 2050 году B-21 полностью заменят текущие потенциальные носители ядерных зарядов — B-52H и B-2A.

Помимо этого, Штаты планируют заменить Minuteman III в полном объеме межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III своей новой разработкой LGM-35 Sentinel. Впервые она должна поступить на вооружение в 2030-е годы и будет развернута до 2070-х. Стоимость программы разработки уже превысила $140 млрд.

Ранее МИД России не исключил, что Украине дадут возможность получить ядерное оружие.