В «Роскосмосе» рассказали о развитии проекта ядерного буксира «Зевс»

Прототип ядерного буксира «Зевс», с помощью которого Россия будет активно осваивать дальний космос в течение пары десятилетий, планируют создать к 2030 году. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает ТАСС.

Борисов назвал проект очень амбициозным, отметив, что РФ имеет одни из лучших компетенций в области ядерной и космической энергетики.

«Мы этот проект делаем пока своими силами, идёт он достаточно успешно. Достигнуты соответствующие мощности реактора», — сказал глава «Роскосмоса» в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале Соловьев Live.

Он добавил, что «Зевс» будут использовать для освоения дальнего космоса, для научных программ примерно в 30-40-х годах.

Борисов также рассказал, что станция «Луна-26» доберется до спутника Земли за 22 дня, чтобы избежать проблемы, из-за которой прервалась запущенная в прошлом году миссия «Луна-25». Новая траектория полета позволит исключить возможные нюансы и отработать всю аппаратуру, ответственную за функционирование миссии.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда человечество доберется до Марса.