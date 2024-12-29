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Зеленский объявил о «важных кадровых решениях»

Зеленский анонсировал важные кадровые решения на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с анонсом «важных кадровых решений». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Мы готовим несколько важных кадровых решений», — отметил он, добавив, что соответствующие указы будут объявлены в скором времени.

28 декабря сообщалось, что состав украинского министерства иностранных дел существенно обновится из-за нехватки кадров и частого бегства дипломатов за рубеж.

По данным журналистов, Зеленский начнет обновление дипломатического корпуса с представительств Киева в Японии, Нидерландах, Канаде, Испании, Германии и Австрии.

Кроме того, не все дипломаты возвращаются в Киев после завершения заграничных командировок. По информации издания «Зеркало недели», только за первые полтора года СВО за рубежом решили остаться до 60% сотрудников дипведомств. Только из Соединенных Штатов должны были вернуться 20 сотрудников.

Ранее Лавров высказался о возможных консультациях с администрацией Трампа по Украине.

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