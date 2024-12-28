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МИД Украины резко отреагировал на слова Фицо о прекращении поставок энергии Киеву

МИД Украины раскритиковал Фицо после слов о возможной остановке поставок энергии
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Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Братислава 1 января оценит ситуацию с газом и может принять ответные меры в отношении Киева, в том числе в виде прекращения поставок электроэнергии. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ведомство.

МИД республики заявил, что Украина платит Словакии за соответствующие поставки «немалые деньги». Кроме того, как добавили в министерстве, своими угрозами остановить поставки энергии Украине Фицо фактически становится на одну сторону» с Владимиром Путиным.

Там утверждают, что Роберт Фицо и Владимир Путин якобы являются двумя мировыми лидерами, которые «угрожают оставить Украину без света».

«На совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание Робертом Фицо стремления вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России», — утверждается в заявлении.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине, если с 1 января 2025 года она прекратит транзит российского газа. По словам политика, из-за решения Киева Европа столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере €120 млрд в 2025–2026 годах. Словакия в свою очередь недополучит по €500 млн в год.

Ранее Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву.

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