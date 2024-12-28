FT узнала о намерениях Трампа принудить Украину к миру без гарантий безопасности

FT: Трамп после избрания может принудить Киев к миру без гарантий безопасности

После избрания президентом США Дональд Трамп может принудить Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Авторы материала утверждают, что Трамп принуждает Украину к мирному соглашению без сопутствующих гарантий безопасности.

По данным FT, будущий американский президент в рамках усилий по урегулированию конфликта также может пригласить российского лидера в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения».

Газета пишет, что урегулирование произойдет в рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем, по условиям которой Вашингтон якобы уступит ряд сфер влияния.

До этого газета The Washington Post писала, что Трамп призвал европейские страны увеличить свою помощь Украине, намекая на возможное сокращение американской поддержки безопасности.

Трамп начал оказывать давление на европейские государства с тем, чтобы страны ЕС увеличили вклад в помощь Украине.

Ранее Шольц раскрыл детали беседы с Трампом.