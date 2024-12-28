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В Польше заявили, что Фицо угрожает Украине

Do Rzeczy: Фицо угрожает Киеву, заявляя о возможности остановки поставок энергии
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, говоря о возможности прекращения энергопоставок Киеву, угрожает Украине. Такую оценку дает польский портал Do Rzeczy.

По мнению авторов, премьер Словакии также «нападает на Зеленского» словами о том, что украинский лидер втягивает республику в катастрофу.

До этого в видеообращении Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность принятия ответных мер против Украины, в том числе возможность прекращения энергопоставок Киеву.

Фицо добавил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 миллиардов в 2025-2026 годах. В результате прекращение поставок приведет к росту цен на топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, указал премьер Словакии. Кроме того, Фицо предупредил, что пользу от остановки поставок газа из России в Европу по украинской территории в первую очередь извлекут США.

Ранее сенатор похвалил две страны Евросоюза, действующие без оглядки на США.

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